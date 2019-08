THUNDERMOTHER kommt auf Tour

Die runderneuerte Damenkapelle THUNDERMOTHER, bei der vier der fünf Bandmitgliederinnen die Band verlassen haben und durch drei neue Musikerinnen ersetzte wurden, will uns den Herbst mit Rock versüßen:

09.08. Greven (DE) Tank mit Frank Festival

10.08. Ängelholm (DE) Rock-It! Festival

16.08. Deest (NL) Festival Zeeltje

17.08. Hünfeld (DE) Rhön Rock Open Air

23.08. Sulingen (DE) Reload Festival

24.08. Obrigheim (DE) Rock im Hinterland

30.08. Hartenholm (DE) Werner Rennen

06.09. Wacken (DE) Brauereifest

07.09. Taarstedt (DE) Angeliter Open-Air

20.09. Hamburg (DE) Rockspektakel

27.09. Thessaloniki (GR) Street Mode Festival

28.09. Istanbul (TR) Kadıköy Sahne

02.10. Bielefeld (DE) Movie

03.10. Mannheim (DE) New Wave of Heavy Metal Festival

04.10. Dresden (DE) Puschkin

05.10. Eisenhüttenstadt (DE) Dock 18

06.10. Warsaw (PL) Hydrozagadka

09.10. Bochum (DE) Rockfabrik

10.10. Münster (DE) Rare Guitar

11.10. Bremen (DE) Tower

12.10. Copenhagen (DK) Beta

13.10. Lübeck (DE) Treibsand

15.10. Augsburg (DE) Spectrum

17.10. Milan (IT) Legend Club

18.10. Chur (CH) Loucy

19.10. Kempten Rock (DE) The Box Festival