THUNDERMOTHER kommt auf Tour und Festivals

Die Schweden haben eine lange Reihe an Konzerten angekündigt, die sie durch Europa und die Sommerfestivals führen wird. Hier ist der Terminplan, bei dem die Band auf Festivals spielt, von denen ich noch nie gehört habe. Coole Liste:

The Nordic Noir Tour 2019 supporting BACKYARD BABIES

19.4.2019 Budapest (HU) Barba Negra

20.4.2019 Wien (AT) Flex

21.4.2019 Praha (CZ) Nova Chmelnice

23.4.2019 Winterthur (CH) Gaswerk

24.4.2019 Milano (IT) Live Club

25.4.2019 Toulouse (FR) Le Metronum

26.4.2019 Mein Schiff 6 (ES) Full Metal Cruise

27.4.2019 Mein Schiff 6 (ES) Full Metal Cruise

30.4.2019 Madrid (ES) Sala But

01.5.2019 Barcelona (ES) Razzmatazz II

02.5.2019 Lyon (FR) Le Ninkasi

03.5.2019 Paris (FR) La Maroquinerie

04.5.2019 Utrecht (NL) De Helling



Sommer Shows

17.5.2019 Osnabrück (DE) Rosenhof

18.5.2019 Nidderau (DE) Rock den Acker

19.5.2019 Amelinghausen (DE) Grätsch´s Gasthaus

07.6.2019 Sölvesborg (SE) Sweden Rock

22.6.2019 Lehrte (DE) Lehrter Rocknacht

05.7.2019 Wieslet (DE) Datscha Open Air

06.7.2019 Pfeffelbach (DE) Pfeffelbach Open Air

11.7.2019 Berlin (DE) Full Metal Sage

12.7.2019 Odensachsen (DE) Haune Rock

13.7.2019 Joldelund (DE) Joldelunder Open Air

20.7.2019 Hindås (SE) Jubileums Fest MC Klubbkåk

27.7.2019 Pyras (DE) Pyraser Classic Rock Night

02.8.2019 Wacken (DE) W:O:A Press Event

09.8.2019 Greven (DE) Tank mit Frank Festival

10.8.2019 Ängelholm (DE) Rock-It! Festival

16.8.2019 Deest (NL) Festival Zeeltje

17.8.2019 Hünfeld (DE) Rhön Rock Open Air

23.8.2019 Sulingen (DE) Reload Festival

24.8.2019 Obrigheim (DE) Rock im Hinterland

30.8.2019 Hartenholm (DE) Werner Rennen

07 SEPT 2019 Taarstedt (DE) Angeliter Open-Air

03 OCT 2019 Mannheim (DE) MS Connexion Complex

19 OCT 2019 Kempten Rock (DE) The Box Festival