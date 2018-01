THUNDER: Neues Live-Album kommt im März, die Band davor noch zu uns!

Am 23. März 2018 wird bei earMUSIC die brandneue Live-Veröffentlichung von THUNDER erscheinen. "Stage" wurde in der Cardiff Motorpoint Arena am 23. März 2017 während eines Gigs der ausverkauften UK Tour aufgenommen und beinhaltet Songs aus der gesamten Bandkarriere. Die Tracklist umfasst demnach neben Klassikern wie 'Backstreet Symphony', 'Higher Ground' oder 'Love Walked In' auch Nummern des aktuellen Studioalbums "Rip It Up".

"Stage" wird aber nicht nur als 2CD+Blu-ray, sondern auch als 3LP, DVD, Blu-ray und als Limited-Edition-Box-Set verfügbar sein.

Die audiovisuellen Formate enthalten jede Menge Bonus- und Interview-Material, während das limitierte Super-Video-Box-Set zusätzlich auch noch das komplette "Live At The 100 Club"-Set, das akustische "29 Minutes Later" (das zuvor lediglich als Record-Store-Day-Veröffentlichung erhältlich war) und die Dokumentation "A Difficult Day In January: Thunder In London" enthält.

Bevor es für die Herren von der Insel demnächst nach Japan geht, kann man sich in unseren Breiten einmal mehr von der Live-Power von THUNDER überzeugen, und zwar an folgenden Orten:

22.01.18 HAMBURG - Knust

23.01.18 KÖLN - Die Kantine

24.01.18 REGENSBURG - Airport-Eventhall

26.01.18 ASCHAFFENBURG - Colos-Saal

27.01.18 MÜNCHEN - Backstage

28.01.18 WIEN - Szene (AT)

Die Tracklisten der untschiedlichen Formate von "Stage" sehen wie folgt aus:

Tracklist CD:

CD1

1. No One Gets Out Alive

2. The Enemy Inside

3. River Of Pain

4. Resurrection Day

5. Right From The Start

6. Backstreet Symphony

7. Higher Ground

8. In Another Life

CD2

1. The Thing I Want

2. Don’t Wait For Me

3. Rip It Up

4. Love Walked In

5. I Love You More Than Rock ’n’ Roll

6. Wonder Days

7. She Likes The Cocaine

8. Dirty Love

Tracklist LP:

SIDE A

1. No One Gets Out Alive

2. The Enemy Inside

3. River Of Pain

4. Resurrection Day

SIDE B

1. Right From The Start

2. Backstreet Symphony

3. Higher Ground

SIDE C

1. In Another Life

2. The Thing I Want

3. Don’t Wait For Me

SIDE D

1. Rip It Up

2. Love Walked In

3. I Love You More Than Rock ’n’ Roll

SIDE E

1. Wonder Days

2. She Likes The Cocaine

SIDE F

1. Dirty Love

Tracklist DVD/Blu-Ray:

Live At Cardiff Motorpoint Arena (siehe CD-Tracklist)

Bonus: The Bus Interviews

1. Ripping Up The Wonder

2. Themes

3. Recording The Album

4. Call The Cops!

5. Thunderous Momentum

6. The Show

7. Evolution & Future

Tracklist Limited Box Set:

Blu-ray Live At Cardiff Motorpoint Arena (siehe CD-Tracklist)

Bonus:

The Bus Interviews

1. Ripping Up The Wonder

2. Themes

3. Recording The Album

4. Call The Cops!

5. Thunderous Momentum

6. The Show

7. Evolution & Future

DVD Live At The 100 Club

1. Wonder Days

2. Black Water

3. River of Pain

4. Chasing Shadows

5. Broken

6. The Devil Made Me Do It

7. Backstreet Symphony

8. I’ll Be Waiting

9. Resurrection Day

10. The Thing I Want

11. Love Walked In

12. I Love You More Than Rock ‘n’ Roll

13. The Rocker

14. Dirty Love

CD 29 Minutes Later

1. Stand Up

2. Resurrection Day

3. Black Water

4. Don’t Say That

5. River of Pain

6. Backstreet Symphony

DVD A Difficult Day In January: Thunder In London – The Documentary