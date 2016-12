Die britische Band wird uns mit dem mittlerweile elften Studioalbum über Earmusic beglücken. Hier ist die Tracklist:

No One Gets Out Alive

Rip It Up

She Likes The Cocaine

Right From The Start

Shakedown

Heartbreak Hurricane

In Another Life

The Chosen One

The Enemy Inside

Tumbling Down

There’s Always A Loser

Zu hören gibt es noch nichts, aber für die kommende Tour sind schon einige Termine bestätigt. Tickets gibt es auf der Bandhomepage.

18.04.2017 München – Backstage

20.04.2017 Stuttgart – LKA

21.04.2017 Memmingen – Kaminwerk

22.04.2017 Aschaffenburg – Colos-Saal

24.04.2017 Bochum - Zeche