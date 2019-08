Anlässlich ihres 30-jährgen Bestehens hat die britische Hard Rock-Institution THUNDER für den 27. September eine erlesene Compilation-Veröffentlichung angekündigt. Diese wird sinngemäß "The Greatest Hits" genannt und erscheint in digitaler Version, als Doppel- sowie erweitert als Dreifach-CD-Ausgabe und als 3-fach-Vinyl-Variante.

Die Songs wurden von Band selbst ausgewählt und umfassen alle bisherigen Veröffentlichungen. Sänger Danny Bowes kommentiert die Compilation wie folgt:

"Having been at it for 30 years, we now feel we have enough of a body of work behind us to do this properly. We explored and re-imagined our back catalogue with the ‘Please Remain Seated’ album, and now with ‘The Greatest Hits’ we’ve gathered all our key tunes together. It’s all killer, no filler, and we hope fans like having it all in one place."

Da sich die Band zudem mitten in den Arbeiten für ein weiteres Studioalbum befindet, das 2020 erscheinen wird, darf man "The Greatest Hits" durchaus auch als exquisiten Vorgeschmack darauf betrachten. Fans der Briten werden damit wahrlich bestens bedient, was allein durch die TRACKLIST bestätigt ist:

CD1

01. Dirty Love

02. Love Walked In

03. She's So Fine

04. A Better Man

05. Backstreet Symphony

06. Low Life In High Places

07. River Of Pain

08. Like A Satellite

09. Stand Up

10. Living For Today

11. Love Worth Dying For

12. Just Another Suicide

13. All I Ever Wanted

14. Gimme Shelter [recorded for charity in 1993]

CD2

01. I Love You More Than Rock N Roll

02. Loser

03. I'm Dreaming Again

04. The Devil Made Me Do It

05. On The Radio

06. The Rain

07. Wonder Days

08. Rip It Up

09. In Another Life

10. Right From The Start

11. The Thing I Want

12. Future Train [2019 Version]

13. Low Life In High Places [2019 Version]

14. Your Time Is Gonna Come [LED ZEPPELIN cover, recorded in summer 2018 during the "Please Remain Seated" album session. Previously unreleased.]

CD3

01. Bigger Than Both Of Us

02. Serpentine

03. She's So Fine

04. Blown Away

05. River Of Pain

06. Stand Up