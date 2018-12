THUNDER bittet darum, sitzen zu bleiben

Am 18. Januar wird das Album "Please Remain Seated" der britischen Rocker zum 30jährigen Bandjubiläum erscheinen, auf dem zwölf Bandklassiker neu eingespielt worden sind, nämlich:

01. Bigger Than Both Of Us

02. Future Train

03. Girl’s Going Out Of Her Head

04. I’m Dreaming Again

05. Fly On The Wall

06. Just Another Suicide

07. Empty City

08. Miracle Man

09. Blown Away

10. Loser

11. She’s So Fine

12. Low Life In High Places

Zu Miracle Man ist bereits ein Video online: Youtube.