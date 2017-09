THYRGRIM: Details zum neuen Album veröffentlicht

Die Black-Metal-Band THYRGRIM wird am 29.09.2017 ihr sechstes Studioalbum veröffentlichen. "Vermächtnis" heißt es und via Trollzorn erscheinen.



Neben einen Albumtrailer ist ein Audioclip zu 'Die Heilung dieser Welt' bereits erschienen.



Die Tracklist liest sich so:



1. Die Heilung dieser Welt

2. Frühlingsdämmerung

3. Die ewige Suche

4. Das Dunkel meiner Seele

5. Ich sehe euch brennen

6. Sklaven eines toten Gottes

7. Pfade der Vergänglichkeit

8. Gefangen im Wandel

9. Sterbend 3

10. Das Ende einer Reise

11. Offenbarung

Quelle: SURE SHOT WORX Redakteur: Swen Reuter