THY ART IS MURDER mit neuer Single

Die australischen Prügel-Knaben THY ART IS MURDER legen uns eine neue Single mit dem Titel 'Death Perception' vor, die man hier anhören kann: Youtube.

Ja, das ist gar nicht mein Fall, aber wir haben ein paar Redaktionshärtner, die darauf bestimmt abfahren. Das Ding wird es auch als limitierte Vinyl-Single in gelb-grünem Vinyl geben, aber irgendwie haben wir die Nachricht vorher verpasst, denn in Europa ist das gute Stück mit 'No Absolution' als B-Seite bereits ausverkauft. Wer die Scheibe unbedingt haben möchte, kann sie noch über die Bandseite bestellen.