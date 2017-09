TILL SOMEONE CRIES FESTIVAL V startet in zwei Tagen

Noch schlappe zwei Tage, dann startet im Troidorfer Bauhaus die fünfte Auflage des TILL SOMEONE CRIES FESTIVALs, das alle zwei Jahre von Takt Art Booking veranstaltet wird und damit inzwischen zu einer Institution im lokalen Underground geworden ist. Ein Familientreffen mit Chill-Out-Zone, Torwand, Grillstand, großer Tombola und rockenden Livebands, welche aus den verschiedensten Rock- und Metal-Genres stammen. Hier ist für jeden Fan handgemachter Rockmusik etwas dabei!

Datum: 23. September 2017

Beginn: 16 Uhr

Ort: Jugendzentrum Bauhaus - Troisdorf



Die Bands:

SIC ZONE

KEEP OFF THE GRASS

SOBER TRUTH

SKULLSUIT

COLDSPOT

FIRESTORM

