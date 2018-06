TNT und VANGUARD teilen sich eine Scheibe

Das ist aber selten geworden, oder? Kennt die Jugend noch Split-Releases? Hier ist jedenfalls einer, wenn auch standesgemäß von zwei alten Bands. Es handelt sich dabei um die beiden deutschern 80er-Kapellen TNT und VANGUARD, deren Alben "Deflorator" und "Vanguard auf eine CD passen. Hier ist die Trackliste:

T.N.T.

1. Back Home

2. Rock 'N Roll Lover

3. Morning Light

4. Deflorator

5. Nightmare

6. Born To Loose

7. Golden Gate

8. Friday Is Payday

9. Far Away



VANGUARD

10. All Night Long

11. We Rock

12. Diana

13. Dream and Shout

14. Fight For Surrender

15. Pinball Rock

16. Stone Wall

17. The Wolf

Das gute Stück wird am 13. Juli in limitierter Auflage von 500 handnummerierten Exemplaren erscheinen.