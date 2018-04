TNT wird uns bald

Die Norweger haben ihr dreizehntes Album angekündigt und auch mit einem Trailer unterstützt: Youtube.

Das am 8. Juni erscheindende Album wird folgende Lieder enthalten:

We’re Gonna Make It

Not Feeling Anything

Fair Warning

It’s Electric

Where You Belong

Can’t Breathe Anymore

Get Ready For Some Hard Rock

People, Come Together

Tears In My Eyes

17th Of May

Catch A Wave

Sunshine