TODAY IS THE DAY: Steve Austin kündigt neues Album an

Wieder Neues Jahr, wieder Facebook. Steve Austin, Meister des Lärms und neben seiner Tätigkeit als Produzent und Toningenieur auch Herz und Kopf von TODAY IS THE DAY, hat im Netzwerk offiziell ein neues Album der Band angekündigt.

Für den späten Frühling oder den frühen Sommer nun ist das Album "No Good To Anyone" auf The End Records/ BMG angekündigt. Austin kommentiert das in seiner Ankündigung wie folgt:

"Love, Hate, Sadness, Emptiness, Isolation, Pain, Confusion, Loneliness, Insanity, Hope, Betrayal, Death, Mortality, Depression, Fantasy, Reality, and Escape. You let it all out and the blood spills on the floor."