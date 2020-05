TOHUWABOHU 2020: Schweizer Festival im Stream

Es ist sicher kein Ersatz für das richtige Festival, zumal den Veranstaltern der Getränkeumsatz fehlt, aber trotzdem ist die Idee gut: Am 21. Juni ab 18:00 Uhr wird bei unseren Nachbarn das TOHUWABOHU Festival stattfinden mit SAMAEL, CELLAR DARLING, ILLUMISHADE und KASSOGTHA. Dabei gilt das Solidaritätsprinzip: Alle Bands erhalten einen Teil der Einnahmen und ein Teil geht an musikbezogene Wohltätigkeitsorganisationen. Dabei kann jeder Besucher soviel bezahlen, wir er möchte und erhält ein digitales Ticket, ab 15 Euro sogar per Post ein richtiges Hardticket. Zusätzlich gibt es auch Poster und natürlich T-Shirts. Eine tolle, unterstützenswerte Aktion, für die sicher jeder mal ein paar Euro übrig hat, oder? Schön den Rechner auf die Terasse, ein kühles Helles dazu und schweizer Qualitätsmetal hören - ich werde dabeisein!

Quelle: Tohuwabohu Redakteur: Frank Jaeger Tags: tohuwabohu 2020 samael cellar darling illumishade kassogtha