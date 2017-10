Eine Legende des US Rock ist von uns gegangen. Am 2. Oktober 2017 verstarb Tom Petty, der mit seiner Band THE HEARTBREAKERS 2002 in die "Rock 'n' Roll Hall Of Fame" aufgenommen worden war, nach einem Herzstillstand in Malibu, Kalifornien. Hören wir nochmal einen seiner zahlreichen Hits: Youtube.

Der Künstler hatte sich auf das Ende seiner aktiven Karriere vorbereitet, spielte aber weiterhin zahlreiche Konzerte. Die offizielle Webseite enthält noch die geplanten Tourdates im Iridium in New York im November, wo er Soloshows spielen wollte. Sein letzter Auftritt war am 25. September im Hollywood Bowl in Los Angeles, wo die 40th Anniversary Tour zu Ende gegangen war. Auch wenn Tom nicht mehr unter uns weilt, sein musikalisches Vermächtnis íst unsterblich.