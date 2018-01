TONY TEARS kündigt Album an

"Demons Crawl At Your Side" lautet der Titel eines neuen Albums, das der italienische Künstler TONY TEARS am 09.02.2018 via Minotauro Records veröffentlicht. Eine Vinyl-Variante erscheint wenig später bei Blood Rock Records. TONY TEARS besteht derzeit aus folgenden Mitstreitern:

Regen Graves (Drums, Bass - Abysmal Grief), David Krieg (Vocals - Soul of Enoch), Sandra Silver (ex-Paul Chain, Vocals) and Tony Tears (Gitarre, Keyboard).

Mehr über die eigensinnige Band findet sich bei Facebook.