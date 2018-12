TORNADO im Dezember auf Tour mit SIX FEET UNDER

In diesem Monat wird die finnische Thrash-Metal-Band TORNADO in Deutschland und Umgebung als Vorgruppe von SIX FEET UNDER live zu sehen sein. Hier sind die aktuellen Tourdaten:



06.12. Nijverdal (NL) – Cult Art Club

07.12. Röbel (DE) – Alte Heimat 237

08.12. Glauchau (DE) – Alte Spinnerei 373

09.12. Oberhausen (DE) – Helvete 312

10.12. Kassel (DE) – 130 bpm 218 11.12. Aalen (DE) – Rock It 540

12.12. Ostrau (CZ) – Barrak

13.12. München (DE) – Backstage 664

14.12. Cham (DE) – L.A. 579

15.12. Mannheim (DE) – Ms Connexion Complex 478



Zur Überbrückung der Zeit hat die Gruppe ihr Video zu 'Spirit And Opportunity' bei YouTube hochgeladen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: tornado tourdaten 2018 spirit and opportunity video clip six feet under