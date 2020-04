TOTENGEFLÜSTER mit Abschiedskonzert im September

Die süddeutschen Black-Metal-Symphoniker TOTENGEFLÜSTER beenden ihre Karriere als Band mit einem Abschiedskonzert beim Wolfszeit-Festival, das vom 24.-26. September 2020 stattfinden soll. Bandgründer und Hauptsongwriter Totleben hat sich nach eigenem Bekunden die Entscheidung nicht leicht gemacht, vor allem weil die Band seinen Bandkollegen und den Fans so viel bedeute, doch er selbst fühlte sich offenbar aufgrund diverser persönlicher Gründe in der Welt, die er maßgeblich selbst erschaffen hatte, nicht mehr zu Hause. Daher habe die Band sich nun auf der Basis wechselseitigen Respekts entschieden, nach einem angemessenen Finale aus dem Rampenlicht zu treten. Die Alben der Band sollen jedoch auch zukünftig über die Bandhomepage und das Label Black Lion Records verfügbar sein.

Hier das ausführliche Statement von Totleben in voller Länge:

Abschiedskonzert im September!

Nach einer langen Zeit des Überlegens und Abwägens ist es nun an der Zeit darüber zu informieren, dass sich Totengeflüster in der Form wie man es kennt getrennt hat. Viele persönliche Gründe haben mich zu dieser Entscheidung gebracht. Ich kann Totengeflüster in der bisher bekannten Form nicht mehr tragen. Ich habe mich in einer respektvollen und adäquaten Übereinkunft mit meinen Bandmitgliedern bereits geeinigt, wie Totengeflüster in Zukunft weiter "fortgeführt" wird.

Die gesamte Situation war enorm schwierig für mich da ich wusste, wie viel Totengeflüster für meine Bandmitglieder und euch, unseren Fans, bedeutet, ich mich auf der anderen Seite aber immer mehr davon distanzierte.

Zunehmend bemerkte ich, dass trotz der zum größten Teil durch mich erschaffenen "Totengeflüster - Welt" ich mich dort nicht mehr zuhause fühlte. Es war mir sehr wohl bewusst, dass der Rest der Band den Wunsch hatte, Totengeflüster weiterzuführen.

Wir entschlossen uns daher, Totengeflüster nicht sofort zu beenden, sondern noch Abschiedskonzerte zu spielen. Heute können wir bekannt geben, dass unser Abschiedskonzert noch dieses Jahr auf dem Wolfszeit - Festival, das vom 24.-26. September 2020 stattfinden wird spielen werden. Drückt uns die Daumen, dass das Festival wie geplant stattfindet und wir mit euch ein letztes Mal richtig feiern können!

Nach diesem Konzert wird Totengeflüster aber nicht komplett aus der Welt sein. Es ist uns allen sehr wichtig, dass die bisher geschaffenen Werke weiter in unserem Online Shop, bei unserem Label Black Lion Records und im digitalen Streaming für jeden weiter verfügbar sein sollen, auch für neue Fans. Es wird in Zukunft meine Aufgabe sein, dies zu gewährleisten.

Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank insbesondere an Narbengrund ausdrücken, welcher von Anfang an Totengeflüster nicht nur mit seinem lyrischen Inhalt, sondern auch als unser Sänger das Erscheinungsbild nach aussen getragen hat. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und lyrischem Ausdruck machte er Totengeflüster zu einer einzigartigen Band. Desweiteren möchte ich mich für die vielen und auch so unterschiedlichen Momente mit Frostbitten, Egregor und Teufeskald bedanken - sei es auf der Bühne, beim Proben oder unterwegs. Ihr alle habt dazu beigetragen, die "Totengeflüster - Welt" auszudrücken und zu präsentieren. Danke!! Eben diese durchaus unvergesslichen Momente machten es mir schwer, meine Entscheidung, Totengeflüster zu beenden, letztendlich durchzuführen.



Desweiteren gilt unser Dank im Besonderen unseren Fans und Unterstützern. Seit der Veröffentlichung unseres Debut-Albums "Vom Seelensterben" im Jahr 2013, seid ihr uns stets zur Seite gestanden. Durch euch entschlossen wir uns, aus dem Studioprojekt "Totengeflüster" eine Liveband zu machen und wurden auf zahlreichen Bühnen von euch gefeiert. Ihr habt uns stets gezeigt, wie viel euch das, was wir machten bedeutet und hoffen darauf, mit euch bei unserem Abschiedskonzert ein letztes Mal ordentlich zu feiern!

Ebenfalls gilt unser Dank Oliver & Black Lion Records, welche unsere bisherigen Veröffentlichungen in Zukunft weiter verfügbar halten.

Vielen Dank, \m/ Horns up,

Totleben & Totengeflüster