TOTO: Neues Best Of Album & Tour

Am 09. Februar veröffentlicht TOTO unter dem Titel "40 Trips Around The Sun" ein neues Best-Of-Album bei Legacy Recordings. Es umfasst 17 Tracks, darunter die drei neuen Stücke 'Spanish Sea', 'Alone' und 'Struck By Lightning'. Die weiteren Songs des Albums, allesamt Klassiker aus dem TOTO-Repertoire, wurden remastered. Mit Steve Lukather, David Paich, Steve Porcaro und Joseph Williams war der Kern der Band vor ein paar Monaten wieder im Studio zusammengekommen, um an dem neuen Release zu arbeiten.

Am 11. Februar startet in Helsinki die erste Etappe der "40 Trips Around The Sun-Welttournee", mit der von TOTO das 40-jähriges Bandjubiläum gebührend gefeiert und das Album vorstellen wird. Für Europa wurden bislang 36 Shows angekündigt. Die Tour ist die größte, die die Band seit Jahren absolviert hat. Für Deutschland stehen folgende Termine fest:



19.02.2018 Hamburg, Mehr! Theater

21.02.2018 Düsseldorf, Mitsubishi-Electric Hall

22.02.2018 München, Olympiahalle

24.02.2018 Berlin, C-Halle

25.02.2018 Leipzig, Haus Auensee

13.03.2018 Stuttgart, Porsche Arena

20.03.2018 Offenbach, Stadthalle