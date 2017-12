TOUNDRA: Fünftes Album bald, Tour im Mai

Die großartigen spanischen Post-Rocker von TOUNDRA werden am 27. April 2018 ihr bislang noch unbenanntes, fünftes Album via InsideOut/Century Media veröffentlichen. Nach den bisherigen Werken "Toundra", "(II)", "(III)" und "IV" empfehle ich den Titel "[V]". Wäre mal etwas Neues.



Auch eine Tour wurde bereits gebucht und führt die Madrilenen in folgende Städte und Clubs:



04.05.18, VOID, Bordeaux, FR

05.05.18, Supersonic, Paris, FR

06.05.18, Kleine Zaal, Melkweg, NL

08.05.18, Usine, Geneva, CH

09.05.18, Dok, Gent, BE

10.05.18, Hoxton Square Bar, London, UK

12.05.18, TBA, Leeds, UK

13.05.18, Nice 'n Sleazy, Glasgow, UK

14.05.18, Exchange, Bristol, UK

16.05.18, JUNGLE, Koln, DE

17.05.18, Keller Club, Stuttgart, DE

18.05.18, Rocas, Luxembourg, LU

19.05.18, Molotow, Hamburg, DE

20.05.18, KB18, Copenhagen, DK

23.05.18, BiNuu, Berlin, DE

24.05.18, Groovestation, Dresden, DE

25.05.18, Papirna, Plzen, CZ

26.05.18, A38, Budapest, HU

27.05.18, Viper Room, Vienna, AU

29.05.18, Le Farmer, Lyon, FR

30.05.18, Molotov, Marseille, FR



Für Fans von Bands wie LONG DISTANCE CALLING, SLEEPMAKESWAVES, TIDES FROM NEBULA & Co. dürfte dies ein Fest werden.

