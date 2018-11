TOUNDRA wird auf Tour kommen

Die spanischen Instrumental-Rocker werden sich im kommenden Jahr die Ehre erweisen und eine ausgedehnte Rundfahrt durch Europa veranstalten. Hier sind die Haltestellen in unserem Lesegebiet:

3.2.2019 Le Rex de Toulouse, Toulouse, France

4.2.2019 Void, Bordeaux, France

5.2.2019 Le Ferrailleur, Nantes, France

6.2.2019 Backstage, Paris, France

7.2.2019 The Phoenix, Coventry, UK

8.2.2019 The Black Heart, London, UK

9.2.2019 The Old England, Bristol, UK

12.2.2019 Magasin 4, Brussels, Belgium

13.2.2019 Helios 37, Köln, Germany

14.2.2019 Merleyn, Nijmegen, Germany

15.2.2019 Vera, Groningen, Germany

16.2.2019 Vortex, Siegen, Germany

17.2.2019 Cassiopeia, Berlin, Germany

18.2.2019 Stengade, Copenhagen, Denmark

19.2.2019 Molotow, Hamburg, Germany

20.2.2019 Bei Chez Heinz, Hannover, Germany

21.2.2019 Schocken, Stuttgart, Germany

22.2.2019 Gaswerk, Winterthur, Switzerland

23.2.2019 PMK, Insbruck, Austria

24.2.2019 Splinter, Parma, Italy

25.2.2019 Rockhouse, Salzburg, Austria

26.2.2019 Viper Room, Wien, Austria

27.2.2019 Feierwerk, München, Germany

28.2.2019 Caves Du Manoir, Martigny, France

1.3.2019 Secret Place, Montpellier, France

Hören wir doch gleich mal 'Cobra' aus dem aktuellen Album "Vortex": Youtube.