TO KILL ACHILLES: Neues Album

Die schottische Alternative-Rockband TO KILL ACHILLES aus Dundee wird am 05.02.2021 via Arising Empire ihr neues Album "Something To Remember Me By" veröffentlichen. Aus dem Album hat die Band bereits die Single 'Luna Et Altum' herausgebracht.



Die Band sagt dazu: "Dieses Album ist die Geschichte eines Mannes, der an seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag aufwacht und die Ereignisse, die sich im Laufe eines Jahres ereignen, dazu führen, dass er sich genau ein Jahr danach das Leben nimmt. Jedes Lied repräsentiert einen Monat in seinem Leben (mit Ausnahme von zwei Momenten der Reflexion). In jedem der Songs erzählen wir eine Geschichte, die ein Mitglied der Band in den letzten Jahren durchmachen musste. Jedes Lied ist real und zeigt, wie wir uns in diesem Moment gefühlt haben."



Die Tracklist liest sich so:

01. Fourpercent

02. In Vain

03. Luna Et Altum

04. Oh God, I've Never Felt This Low

05. Black Marble

06. When You Live With Ghosts, you Don't See The Dead

07. Agnostic

08. On My Mind

09. There's No Right Way To Say This...

10. Venom

11. We Only Exist When We Exist Together

12. 21:36

13. Beautiful Mourning

14. Something To Remember Me By

