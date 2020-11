TRANSATLANTIC veröffentlicht neues Video 'Overture/Reaching For The Sky'!

Wie berichtet, veröffentlicht die Prog-Supergroup TRANSATLANTIC das neue Album - oder besser gesagt die neuen Alben - "The Ultimate Universe" in zwei unterschiedlichen Versionen, nämlich der "Abridged Version" und der "Extended Version" am 05.02.2021 via InsideOutMusic. Von der "Abridged Version" wurde nun der erste Song inklusive Video 'Overture/Reaching For The Sky' veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=SP5HwWbCQvg