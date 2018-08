TRANSIENCE: Neuer Song jetzt, Album in der Mache

Die hervorragenden australischen Proggies von TRANSIENCE, die im Jahr 2015 mit ihrem Debütalbum "Temple" verzückten, haben mit 'Words' eine neue Single des gerade in der Entwicklung befindlichen zweiten Albums veröffentlicht.



Wer Bands wie VOICES FROM THE FUSELAGE, SKYHARBOR, CALIGULA'S HORSE oder BREAKING ORBIT mag, sollte hier ganz verzückt sein:







Wäre doch auch etwas für das "Euroblast" 2019...

Quelle: Transience Redakteur: Peter Kubaschk Tags: transience caligulas horse skyharbor breaking orbit voices from the fuselage