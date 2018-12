TRAVELER-Debüt im Februar

TRAVELER heißt eine Band aus Kanada, die mit ihrem Tape-Demo über Nightstrike Records gehörig Staub in der Szene aufgewirbelt hat und 2019 sogar für das "Keep It True"-Festival gebucht wurde. Am 22.02.2019 soll jetzt über Gates Of Hell Records das selbstbetitelte Debütalbum erscheinen. Als Sänger konnte Jean-Pierre Aboud von GATEKEEPER (ehemals BORROWED TIME) gewonnen werden, für Sangesqualität ist also gesorgt. Bandchef und Gitarrist Matt Ries kennen sicher einige von HROM, Bassist Dave Arnold war phasenweise bei STRIKER. Weitere Infos zu dem Acht-Tracker sollen folgen.

