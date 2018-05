TREMONTI: Neuer Song 'Bringer Of War' online!

Wie berichtet veröffentlich TREMONTI am 08.06.2018 sein viertes Album "A Dying Machine" (via Napalm Records), jetzt gibt es mit 'Bringer Of War' einen weiteren Song vorab im Lyric-Video zu begutachten:

https://www.youtube.com/watch?v=nL5nKxaMAI4

Tracklist "A Dying Machine":

01. Bringer Of War

02. From The Sky

03. A Dying Machine

04. Trust

05. Throw Them To The Lions

06. Make It Hurt

07. Traipse

08. The First The Last

09. A Lot Like Sin

10. The Day When Legions Burned

11. As The Silence Becomes Me

12. Take You With Me

13. Desolation

14. Found