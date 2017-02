Namensgeber, Bandchef, Gitarrist und Sänger Mark Tremonti hat durchsickern lassen, dass er bereits an neuen Songs für seine Band TREMONTI arbeitet. Der Plan sei, die vierte Soloscheibe in 2018 einzuzimmern und zu veröffentlichen. Zunächst stehen aber noch ausgiebige Touraktivitäten mit ALTER BRIDGE an.