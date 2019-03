TREMONTI hat ein Video zu 'Throw Them To The Lions'

Vom ersten Konzeptalbum der Soloband des ALTER BRIDE-Saitenmannes mit dem Titel "A Dying Machine" stammt das Lied 'Throw Them To The Lions': Youtube.

Zu dem Album gibt es übrigens auch einen Roman, den Mark Tremonti zusammen mit SF-Altmeister John Shirley geschrieben hat und den man im Bandshop in englischer Sprache vorbestellen kann.