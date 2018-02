TREMONTI kündigt neues Album an

Wie Mark Tremonti in einem kurzen Video-Statement verkündet hat, wird seine Band TREMONTI über das Label Napalm Records sein nächstes, viertes Album herausbringen. Gemeinsam mit Eric Friedman an der zweiten Gitarre und Garrett Whitlock am Schlagzeug wird mit "A Dying Machine" wohl in Kürze zu rechnen sein.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: tremonti mark tremonti neues album napalm records