TREMONTI mit neuem Album und Teaser

Am 08.06.2018 erscheint "A Dying Machine", das mittlerweile vierte Album von TREMONTI, dem Projekt vom ALTER BRIDGE-Gitarristen Mark Tremonti. Folgende 14 Songs werden auf "A Dying Machine" zu hören sein:

01. Bringer Of War

02. From The Sky

03. A Dying Machine

04. Trust

05. Throw Them To The Lions

06. Make It Hurt

07. Traipse

08. The First The Last

09. A Lot Like Sin

10. The Day When Legions Burned

11. As The Silence Becomes Me

12. Take You With Me

13. Desolation

14. Found

TREMONTI hat ein kleines Teaser-Video mit Musik vom neuen Album(aus dem Song 'From The Sky') veröffentlicht. Wir wünschen viel Spaß damit!

Quelle: Tremonti auf Facebook Redakteur: Mario Dahl Tags: tremonti a cying machine neues album 2018 alter bridge