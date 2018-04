TREMONTI und

Mark Tremonti hat zusammen mit Science Fiction-Meister John Shirley, Gewinner und Nominierter für zahlreiche Preise, darunter Locus Awards und Bram Stoker Awards, ein Konzeptalbum geschrieben. Der Titel ist "A Dying Machine" und die Scheibe soll parallel zu dem passenden Roman erscheinen. Folgende Lieder werden enthalten sein:

Bringer Of War

From The Sky

A Dying Machine

Trust

Throw Them To The Lions

Make It Hurt

Traipse

The First The Last

A Lot Like Sin

The Day When Legions Burned

As The Silence Becomes Me

Take You With Me

Desolation

Found

Napalm Records hat jetzt ein Video dazu veröffentlicht, und zwar zu dem Song 'Take You With Me': Youtube.

Für das am 8. Juni erscheindende Album gibt es aber noch mehr Werbung, so das Lyric-Video zum Titelsong: Youtube.

Und einen Trailer gibt es auch: Youtube.