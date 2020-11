TRIBULATION: Neues Video jetzt, neues Album im Januar

Das neue Album von TRIBULATION erscheint am 29. Januar 2021 via Century Media und hört auf den hübschen Namen "Where The Gloom Becomes Sound". Natürlich könnt ihr es in diversen Konfigurationen ab sofort vorbestellen.

Als ersten Vorgeschmack gibt es zudem das Video zu 'Leviathans':

Die geplante Tour mit BÖLZER und MOLASSES wurde zudem kürzlich verschoben. Hier die neuen Daten:

Sept. 17, 2021 - Copenhagen (Denmark) - Pumpehuset

Sept. 18, 2021 - Hamburg (Germany) - Gruenspan

Sept. 19, 2021 - Utrecht (The Netherlands) - De Helling

Sept. 21, 2021 - Vosselaar (Belgium) - Biebob

Sept. 22, 2021 - London (UK) - The Dome

Sept. 23, 2021 - Paris (France) - Petit Bain

Sept. 24, 2021 - Milan (Italy) - Slaughter Club

Sept. 25, 2021 - Aarburg (Switzerland) - Musigburg

Sept. 26, 2021 - Essen (Germany) - Turock

Sept. 28, 2021 - Heidelberg (Germany) - Halle 2

Sept. 29, 2021 - Munich (Germany) - Technikum

Sept. 30, 2021 - Krakow (Poland) - Kwadrat

Oct. 1, 2021 - Prague (Czech Republic) - Nova Chmelnice

Oct. 2, 2021 - Budapest (Hungary) - Barba Negra

Oct. 3, 2021 - Vienna (Austria) - Szene

Oct. 5, 2021 - Berlin (Germany) - Hole44

Oct. 6, 2021 - Malmö (Sweden) - Babel

Oct. 8, 2021 - Gothenburg (Sweden) - Valand

Oct. 9, 2021 - Oslo (Norway) - Parkteatret