TRICK OR TREAT bitten um Geld

Die Italiener haben eine Kampagne gestertet, um ihr neues Album "The Legend of the XII Saints" zu finanzieren. Zu diesem Zweck haben sie ihr Projekt auf musicraiser.com gestartet. Aktuell steht die Band bereits bei fast 15000 Euro und ist damit nahezu erfolgreich finanziert. Die Band erklärt das Ganze am besten selbst: Youtube.

TRICK OR TREAT plant, jeden Monat einen Song zu einem Sternzeichen zu veröffentlichen und am Ende dann das gesamte Album. Für kurze Zeit gibt es noch besondere Goodies, wenn man bei der Finanzierung hilft, also nichts wie hin!