TRIPPY WICKED & THE COSMIC CHILDREN OF THE NIGHT: Die Weednetten

United Kingdom ist ja bei vielem raus. Aber beim Doom und Sludge nicht. Natürlich nicht, es gibt doch TRIPPY WICKED & THE COSMIC CHILDREN OF THE NIGHT, die sich nach längerer Pause und nebenprojekten wieder zusammengefilmt hat. Ja, ist unten zu sehen, teambildende Idee. Und dazu noch so ein schicker Dusterbrummer von der Insel der Verdammten.

Das Stück befindet sich im übrigen hier.