TRISTWOOD: Erstes Video nach 20 Jahren veröffentlicht

Die Extreme-Metal-Band TRISTWOOD hat in diesem Jahr ein neues Album mit dem Namen "Blackcrowned Majesty" veröffentlicht. Zum daraus stammenden Song 'A Blackcrowned Majesty' hat die Band nun ein Video veröffentlicht. Es ist das erste Video seit 20 Jahren und wurde im Sommer von Nattawan Worachat produziert.



"Kunst bzw. Metal ist und bleibt aus unserer Sicht nur dann etwas wert, wenn es provoziert oder herausfordert", berichtet Neru, Gitarrist und einer der beiden Produzenten der Band. Dabei ist vor allem das für das Album exklusive Verfassen einer dystopischen Erzählung über eine allesvernichtende düstere Herrscherin namens Ar'ath und ihren Kontrahenten Rauthra jenes Element, das Tristwood noch weiter von anderen Bands abhebt. "Ja, unser Sound und die Story sind auf alle Fälle einer Herausforderung. Aber so ist Tristwood eben. Wir unterwerfen uns keinen Trends", gibt Neru abschließend zu Protokoll.



Die Tracklist liest sich so:

1. Re-Enthronement of the Damned

2. He Who Traversed a Greater Oblivion

3. A Blackcrowned Majesty

4. Her Wraith Through Stygonian Lands

5. The Hall of Rauthra’s Fate

6. Acherontic Deathcult

7. Bone Cathedral

8. Nightshade Eternal

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: tristwood a blackcrowned majesty nattawan worachat