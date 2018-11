Für den 16. November ist das neue Album "Oath Of The Storm" von TROLLWAR aus Kanada angekündigt. Zu 'Into Shadows' hat die Folk-Metal-Gruppe ein Lyrikvideo bei metal-rules.com hochgeladen.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: trollwar into shadows oath of the storm textvideo