Das "TRVEHEIM"-Festival hat sich zu einem der besten Underground-Festivals in Deutschland gemausert. Auch wir von powermetal.de sind gerne dabei. Nachdem es auch 2018 wieder großartig war, kündigten die Veranstalter bereits eine vierte Runde für 2019 an:

Am 23.-24.08. wird es im Raum München (hoffentlich wieder am Hausler Hof in Hallbergmoos) das 4. "TRVEHEIM"-Festival geben.

Erste Bands gibt es auch schon: STALLION (die speedige deutsche Nachwuchshoffnung) und WITCH CROSS (anyone fit for fight? Ja, es sind die Old-School-Dänen!) werden dabei sein!

Haltet euch den Termin schon mal frei, am besten auch den Donnerstag davor (die Warm-Up-Party vor Ort ist legendär). Dieses Jahr war das Festival ausverkauft, so dass es sich sicher lohnt, frühzeitig zuzugreifen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Bisher bestätigte Bands für das vierte "TRVEHEIM"-Festival:

STALLION

WITCH CROSS