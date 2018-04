TRVEHEIM 2018: POKOLGEP, PRAYING MANTIS, SATAN und mehr

Das kleine, feine Festival in Hallbergmoos bei München wird 2018 vom 24. bis 25. August stattfinden und hat in diesem Jahr ein noch stärkeres Billing am Start als im Vorjahr. Hier ist die Bandliste:

POKOLGÉP, SATAN, PRAYING MANTIS, Q5, WITCHFYNDE, 2ND SIGHT, AXE CRAZY, CRIMSON FIRE, CRYSTAL EYES, ELECTRIC SHOCK, HORACLE, IRON THOR, PORTRAIT, REVEREND HOUND, SKULLWINX, SPITFIRE, TYSONDOG, WHITE WIZZARD

Tickets für beide Tage kosten 65 Euro und sind im Festivalshop zu beziehen. Wie wir vom Vorjahr zu berichten wissen, ist das Festival mit erschwinglichen Verpflegungspreisen und Badesee sicher eines der fanfreundlichsten überhaupt. Und ja: Badesee IST Metal!