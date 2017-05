TUESDAY THE SKY: Jim Matheos jetzt auch instrumental

TUESDAY THE SKY heißt das neue Projekt von FATES WARNING-Mastermind Jim Matheos und bietet nach seiner Aussage Ambient Instrumental Rock. Das Debütalbum hört auf den Namen "Drift" und erscheint am 30. Juni via InsideOut.



Den Opener 'Today The Sky' kann man sich auch bereits anhören. Am Schlagzeug sitzt dabei GOD IS AN ASTRONAUT-Schlagwerker Lloyd Henney. Auch Kevin Moore (DREAM THEATER, OSI) und Anna-Lynne Williams gehören zu den Gästen. Letztere steuert auf zwei Songs "ätherische Vocals der non-verbalen Art" bei. Man darf gespannt sein.



Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Today The Sky

02. Kite

03. Vortex Street

04. It Comes In Waves

05. Dyatlov Pass

06. Far And Away

07. Westerlies

08. Roger, Gordo

09. The Rowing Endeth

10. Drift

Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: tuesday the sky jim matheos fates warning god is an astronaut kevin moore osi dream theater