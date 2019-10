TURBOKILL mit neuem Video

Die deutschen Heavy Metaller TURBOKILL veröffentlichen heute die zweite Single und das dazugehörige Lyrik Video zum Song 'Pulse Of The Swarm', welcher auch auf dem kommenden Debütalbum "Vice World" zu finden ist.



Das Debütalbum "Vice World" erscheint am 25. Oktober 2019 über SPV/Steamhammer als CD Digipak, LP Version, Download und Stream.

