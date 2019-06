TURILLI/LIONE RHAPSODY mit Lyric-Video zu 'D.N.A. (Demon And Angel)'

Die neue RHAPSODY-Band, TURILLI/LIONE RHAPSODY, die im Gegensatz zu RHAPSODY OF FIRE mit dem alten Line Up um Luca Turilli, Fabio Lione, Alex Holzwarth, Patrice Guers und Dominique Leurqin aufspielt, veröffentlicht am 05.07.2019 das neue, in dem Line Up erste Album "Zero Gravity (Rebirth And Evolution)".

Schaut euch hier das Lyric-Video zum neuen Track 'D.N.A. (Demon And Angel)' featuring Elize Ryd von AMARANTHE an.

https://www.youtube.com/watch?v=dMgdGkp51X4