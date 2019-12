TV-Tipp: 3Sat mit Rock für Frühaufsteher

Zu Silvester wird 3Sat wie jedes Jahr den ganzen Tag über Konzertausschnitte senden. In diesem Jahr sind die Rockshows vor allem morgens bis mittags an der Reihe, wenn u.a. Auftritte von TOTO, THE WHO, BETH HART, den DOOBIE BROTHERS, CURE, METALLICA und PINK FLOYD gezeigt werden. Später folgen über den Tag verstreut noch Konzerte der ROLLING STONES, von ELVIS PRESLEY und U2.

Die Internetpräsenz des Senders hält vollständige Programmübersicht bereit.

