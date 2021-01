TV-Tipp: Arte zeigt Dokus über ROLLING-STONES-Gitarristen

Am kommenden Freitag, den 22. Januar zeigt Arte ab 2140 Uhr die Dokumentation "Das kurze Leben des Brian Jones" über den 1969 verstorbenen STONES-Gitarristen, die auch auf der Website des Senders zu sehen ist.



Im Anschluß ist ab 2235 Uhr der "Neue" an der Reihe mit "Ronnie Wood: Someone Up There Likes Me". Informationen und einen Trailer gibt es hier bei Arte.

Quelle: https://www.arte.tv/de Redakteur: Stefan Kayser Tags: rolling stones brian jones das kurze leben des brian jones ronnie wood someone up there likes me tv fernsehen arte