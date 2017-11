Am kommenden Donnerstag, den 23. November zeigt RTL Nitro ab 23:05 Uhr die Dokumentation "From Here To Infinite" über die Hardrocklegende DEEP PURPLE. Der Titel spielt auf das aktuelle Studioalbum "Infinite" der Band an.

