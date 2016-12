TV-Tipp: Konzerttag zu Silvester 2016 bei 3Sat

Wie jedes Jahr beendet 3Sat auch 2016 mit einem ganzen Tag voller Konzertausschnitte. An Silvester und bis in die Neujahrsnacht hinein warten Mitschnitte von JOE BONAMASSA, den SCORPIONS, ALAN PARSONS SYMPHONIC PROJECT, KISS, den ROLLING STONES bei ihrem diesjährigen Auftritt in Kuba, QUEEN u.v.a. Wer bei guter Kondition ist, kann den Neujahrsmorgen mit den AOR-Größen JOURNEY und FOREIGNER einläuten.

