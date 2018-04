TV-Tipp: Rock für Nachteulen auf 3Sat am 1. Mai

Wie jedes Jahr läuft auch am kommenden 1. Mai wieder ein Marathon an Konzertausschnitten bei 3Sat. Über den Tag verstreut gibt es Auftritte von QUEEN, JEFF LYNNES ELO und den ROLLING STONES zu sehen. Erst am späten Abend bis in die frühen Morgenstunden werden Rockfans endgültig bedient mit RAMMSTEIN, U2, AEROSMITH, KISS, METALLICA und MÖTLEY CRÜE. Die vollständige Programmübersicht kann auf der Internetseite von 3Sat eingesehen werden.

Quelle: http://www.3sat.de Redakteur: Stefan Kayser Tags: 3sat tv fernsehen queen jeff lynnes elo rolling stones rammstein u2 aerosmith kiss metallica mÖtley crÜe