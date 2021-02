TV-Tipp: Rockfield Studios, IGGY POP und ROGER WATERS

Arte bietet Musikfreunden an diesem Freitag, dem 26.Februar ein interessantes Programm.



Um 2145 Uhr geht es los mit der Dokumentation "Rockfield, das Studio auf dem Bauernhof" über das Rockfield Studio, das in einem Stall in Wales als eines der ersten industrieunabhängigen Aufnahmestudios eingerichtet und seither von BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, QUEEN, HAWKWIND u.v.a. genutzt wurde. Auf dieser Seite des Senders kann die Doku auch online angeschaut werden, dazu gibt es einen Informationstext.



Ab 2320 Uhr werden Ausschnitte aus einem Konzert von IGGY POP in Paris im Oktober 2019 gezeigt. Auch diesen Beitrag kann man sich online bei Arte ansehen.



Und ab 0020 Uhr wird das legendäre Konzert "The Wall live in Berlin" übertragen, das Roger Waters mit vielen Gästen 1990 nahe der erst wenige Monate zuvor überwundenen Berliner Mauer spielte. Wer nicht bis dahin warten will, kann sich diese Show ebenfalls früher auf der Website von Arte zu Gemüte führen.

Quelle: https://www.arte.tv/de