TWILIGHT mit zwei Re-Releasen

Angepriesen als "Black Metal Supergroup", etwas das ich weder bestreiten noch verifizieren kann, hat TWILIGHT Musiker aus folgenden Bands in den Reihen:XASTHUR, DRAUGAR, KRIEG, LEVIATHAN, LURKER OF CHALICE, MINSK, NACHTMYSTIUM, OLD MAN GLOOM, & SONIC YOUTH. Immerhin, SONIC YOUTH kenne ich, aber die sind kein Black Metal. Aber egal, jedenfalls wird es am 30. November das selbstbetitelte Debüt und auch das Zweitwerk "Monument to Time End" mit Bonustracks neu geben, und zwar eimzal auf Vinyl oder als Paket in einem tollen, 36-seitigen Artbook. Ist nicht meine Musik, aber das Ding sieht schon schick aus. Interessenten klicken mal in den Prophecy Webshop.



Quelle: Prophecy Productions Redakteur: Frank Jaeger Tags: twilight monument to time end