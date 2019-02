TWISTED TOWER DIRE meldet sich zurück

Die in den 90er Jahren in Washington D.C. gegründete Epic-Heavy-Metal-Band TWISTED TOWER DIRE meldet sich am 15.03.2019 mit einem neuen Album zurück. Es trägt den Titel "Wars In The Unknown" und enthält die folgenden zehn Tracks:

1. The Thundering

2. True North

3. Tear You Apart

4. Light The Swords On Fire

5. And The Sharks Came Then

6. Riding The Fortress

7. Eons Beyond

8. A Howl In The Wind

9. The Beast I Fear

10. These Ghosts Can Never Leave

Zu dem Song 'Light The Swords On Fire' gibt es bereits ein Lyric-Video.