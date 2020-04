TWO CAR TRAIN: Große Ambitionen

Einen sehr interessanten Mix entwirft diee 2014 gegründete Band: Synthesizer treffen auf Rotzrockgitarren trifft auf einen auffällig guten Sänger. TWO CAR TRAIn wird irgendwann in nächster Zukunft das Debütalbum veröffentlichen. Die beiden Stücke, die jetzt bereits als Singles zu haben sind, weisen in eine sehr vielversprechende Richtung.

