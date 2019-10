TYRANT (US) - ex-Schlagzeuger Rob Roy ist verstorben

Wie die kalifornische Band TYRANT (US) heute über ihre offizielle Facebook-Seite bekannt gab, ist ihr ehemaliger Drummer und Gründungsmitglied Rob Roy verstorben. Rob spielte auf dem Demo aus dem Jahre 1982, dem "Metal Massacre 3"-Sampler und dem Debütalbum "Legions of the Dead". 2009 nahm Rob nochmals beim "Keep It True"-Festival in Deutschland hinter den TYRANT-Drums Platz, von wo das beigefügte Bild stammt.

Die Band will Rob ein ehrendes Andenken bewahren und teilt mit:

His incredible talent will live on in Tyrant’s recordings. It is his smile and positive attitude that we his brothers, and anyone who knew him, will first remember and cherish.

RIP Rob. You are gone far too soon. We love you and will never forget you, our brother.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden.